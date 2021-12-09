Рейс Мілан-Київ затримали на 15 годин: де зараз 100 пасажирів (фото)

Рейс Мілан-Київ затримали на 15 годин: де зараз 100 пасажирів (фото)

Українці мали полетіти додому вчора ввечері.

Понад сто українців, які застрягли в аеропорту Мілана через перенесення рейсу авіакомпанії Wizz Air до Києва на 15 годин, поселили в готель, щоб переночувати. Під час сніданку їм пообіцяли розповісти про літак.

Про це з місця події повідомляє редактор сайту ТСН.ua Аліна Онопа.

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"Записали кожного у список і о другій ночі привезли в готель, який знаходиться за 10 хвилин від аеропорту. Сказали, що під час сніданку мають повідомити ситуацію про рейс. Але вчора казали, що він переноситься на 13 годину", - пояснила вона.

За її словами, в готелі умови хороші, він чотиризірковий. Людей не годували, але пообіцяли сніданок з 8 до 10 ранку. У номерах є тільки дві маленькі пляшки води.

Нагадаємо, що рейс, який мав вилетіти з Мілана о 21:30 за місцевим часом, раптово перенесли на 13:00 наступного дня. Співробітники аеропорту заявили, що причиною відповідного рішення стало перепрацювання пілотів.

У номері готелю в Мілані жовто-блакитні штори

Вид з вікна готелю

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