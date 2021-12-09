Бомбоубежища Киева: куда прятаться в случае ЧС (карта)

Карту со всеми отметками можно просмотреть в Google maps.

На случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте, изготовленной Киевской городской администрацией.

Карта составлена с помощью Google maps и доступна любому пользователю.

На ней обозначены хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия населения. Всего таких в столице почти пять тысяч.

Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в Facebook напомнил, что с 2014 года, с начала боевых действий на востоке Украины, в Киеве проводят восстановление защитных сооружений гражданской защиты.

Нажав на любой вид укрытия на карте, можно увидеть его владельца, адрес, тип, а также номер телефона человека, хранящего ключи.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации оповещение и информирование населения о дальнейших действиях совершает территориальная автоматизированная система централизованного оповещения, в состав которой входят местные сети связи, в том числе радиовещание и телевидение, компьютерные автоматизированные системы оповещения по телефонной сети и оснащенные громкоговорителями автомобили", – добавил Ткачук.

Все бомбоубежища в городах пригодны для укрытия | Новости Украины

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