Атака на Київ: міська влада повідомила про наслідки

Розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над столицею.

Російські війська атакували Київ безпілотниками у ніч проти 25 лютого. Сили ППО збили ворожі цілі, зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Через російську атаку повітряна тривога в Києві від початку доби тривала 7 год. 41 хв.

Розрахунки протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над столицею. Уламки збитого російського ударного безпілотника впали в лісопарковій зоні Голосіївського району.

Минулося без загиблих, постраждалих. За попередньою інформацією, руйнувань також немає.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого російські війська влаштувала атаку на Україну ракетами та безпілотниками. Була оголошена масштабна повітряна тривога.