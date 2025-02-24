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Київ за три роки війни: яким було життя столиці в цифрах

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Київ за три роки війни: яким було життя столиці в цифрах

Життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни у ​​цифрах / Фото: ТСН.ua

Від ворожих атак за час повномасштабної вйни у Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.

Мер Києва Віталій Кличко підвів підсумки, якими були три роки повномасштабної війни для столиці.

Про це він написав у Facebook.

Так, від 24 лютого 2022 року в Києві овітряна тривога пролунала 1539 разів.

Пошкоджено

  • 1239 житлових будинків,
  • 194 заклади освіти,
  • 41 заклад охорони здоров'я,
  • 17 об'єктів соціальної сфери

Від 2022 року "Київська служба порятунку" здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.

На місця ракетних атак та атак дронами бригади "швидкої" здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.

Скільки людей загинули

Від ворожих атак загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.

Кількість ВПО

На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей

Життя триває 

  • Одружилися 49 783 пари, а розлучилися 6 705 пар.

Попри війну, від 2022 року у Києві народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та 8 трієнь.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав висновки трьох років повномасштабної війни.

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