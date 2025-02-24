Київ за три роки війни: яким було життя столиці в цифрах

Від ворожих атак за час повномасштабної вйни у Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.

Мер Києва Віталій Кличко підвів підсумки, якими були три роки повномасштабної війни для столиці.

Про це він написав у Facebook.

Так, від 24 лютого 2022 року в Києві овітряна тривога пролунала 1539 разів.

Пошкоджено

1239 житлових будинків,

194 заклади освіти,

41 заклад охорони здоров'я,

17 об'єктів соціальної сфери

Від 2022 року "Київська служба порятунку" здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.

На місця ракетних атак та атак дронами бригади "швидкої" здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.

Скільки людей загинули

Від ворожих атак загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.

Кількість ВПО

На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей

Життя триває

Одружилися 49 783 пари, а розлучилися 6 705 пар.

Попри війну, від 2022 року у Києві народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та 8 трієнь.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав висновки трьох років повномасштабної війни.

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