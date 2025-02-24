Київ за три роки війни: яким було життя столиці в цифрах

Від ворожих атак за час повномасштабної вйни у Києві загинули 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.
Мер Києва Віталій Кличко підвів підсумки, якими були три роки повномасштабної війни для столиці.
Про це він написав у Facebook.
Так, від 24 лютого 2022 року в Києві овітряна тривога пролунала 1539 разів.
Пошкоджено
- 1239 житлових будинків,
- 194 заклади освіти,
- 41 заклад охорони здоров'я,
- 17 об'єктів соціальної сфери
Від 2022 року "Київська служба порятунку" здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.
На місця ракетних атак та атак дронами бригади "швидкої" здійснили 2729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.
Скільки людей загинули
Від ворожих атак загинули в столиці 210 цивільних мешканців, серед них – 11 дітей.
Кількість ВПО
На сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей
Життя триває
- Одружилися 49 783 пари, а розлучилися 6 705 пар.
Попри війну, від 2022 року у Києві народились 57 606 немовлят: 29 633 хлопчики та 27 973 дівчинки. Серед новонароджених – 1021 двійня та 8 трієнь.
Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав висновки трьох років повномасштабної війни.
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