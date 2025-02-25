Атака на Киев: городские власти сообщили о последствиях

Расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям, зафиксированным над столицей.

Российские войска атаковали Киев беспилотниками в ночь на 25 февраля. Силы ПВО сбили вражеские цели, зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Из-за российской атаки воздушная тревога в Киеве с начала суток продолжалась 7 часов. 41 мин.

Расчеты противовоздушной обороны успешно отработали по вражеским целям, зафиксированным над столицей. Обломки сбитого российского ударного беспилотника упали в лесопарковой зоне Голосеевского района.

Обошлось без погибших, пострадавших. По предварительной информации, разрушений тоже нет.

Напомним, в ночь на 25 февраля российские войска устроили атаку на Украину ракетами и беспилотниками. Была объявлена масштабная воздушная тревога.