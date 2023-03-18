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Атака дронів на Київ: столична ППО знищила всі повітряні цілі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1944
Час на прочитання
1 хв
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Атака дронів на Київ: столична ППО знищила всі повітряні цілі

Скриншот з відео

Попередньо, жертв і руйнувань у місті немає.

Під час повітряної атаки на Київ, яка розпочалася ввечері п'ятниці, 17 березня, і завершилася в ніч проти суботи, 18 березня, столична ППО ліквідувала всі повітряні цілі. 

Про це інформує пресслужба КМВА.

"Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Попередньо, жертв і руйнувань у місті не зафіксовано.

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Дата публікації
Перегляди
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