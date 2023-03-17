У Києві наживались на онкохворих: продавали підроблені ліки, які ввозили як гумдопомогу

Служба безпеки України ліквідувала масштабний канал ввезеня в країну підроблених препаратів для онкохворих. Троє зловмисників з Києва продавали фальсифікат, який переправляли під виглядом гуманітарної допомоги.

У фігурантів вилучили підроблені лікарські засоби на суму понад 50 млн гривень, повідомили в СБУ.

За даними слідства, незаконно ввезено продукцію зловмисники зберігали в антисанітарних умовах на арендованих складах у Києві. Фальсифікат збували хворим через спеціально створені інтернет-магазини.

Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Кіровоградщині СБУ викрила російську шпигунку. Жінка збирала інформацію про оборонні обʼєкти та передавала її окупантам.

Онкосвідомість: які ракові захворювання найчастіше виявляють в Україні — онколог Микола Анікусько

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