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На Київщині скорочують комендантську годину: як буде працювати метро та ТЦ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Київщині скорочують комендантську годину: як буде працювати метро та ТЦ

sud.ua

В Києві та Київській області з 26 березня скорочують комендантську годину. 

На Київщині з 26 березня скорочують комендантську годину. Метро та наземний громадський транспорт змінить графік роботи.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше.

“Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.  В Київській області комендатську годину теж скоротять. Триватиме вона як і столиці - з нуля годин до 5 години ранку щодоби”, - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що двох російських снайперів звинувачують у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері на Київщині.

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