Атака дронов на Киев: столичная ПВО уничтожила все воздушные цели

Предварительно жертв и разрушений в городе нет.

Во время воздушной атаки на Киев, которая началась вечером пятницы, 17 марта, и завершилась в ночь на субботу, 18 марта, столичная ПВО ликвидировала все воздушные цели.

Об этом информирует пресс-служба КМВА.

"Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу", — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

По предварительным данным, жертв и разрушений в городе не зафиксировано.