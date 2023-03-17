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Мати знайшла закривавленого сина: на Київщині у будинку пролунав вибух (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Мати знайшла закривавленого сина: на Київщині у будинку пролунав вибух (фото)

Фото: pixabay.com

Поліція встановлює обставини вибуху в будинку.

У Фастівському районі Київської області 17 березня 21-річний чоловік знайшов на вулиці гранату та підірвав її у своєму помешканні. 

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

За даними поліції, 21-річний житель Київщини знайшов гранату. Вибухонебезпечний предмет він приніс додому та підірвався. Мати хлопця почула вибух та прибігла до його кімнати. Там вона побачила скривавленого сина та потрощені через вибух меблі. 

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Хлопець втратив руку через гранату. Його госпіталізували. На місці інциденту працюють слідчі, які встановлюють обставини події. 

Нагадаємо, у Києві молодик намагався вбити свою бабусю.

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Дата публікації
Перегляди
769
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