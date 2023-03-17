На Київщині лікарка під час операції забула серветку в тілі 7-річного хлопчика

У Київській області судитимуть лікарку, яка під час операції забула серветку в тілі 7-річного хлопчика.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 7-річному хлопчику раніше зробили операцію, проте дитина і надалі страждала через біль. Тоді батьки відвезли хлопчика до київського "Охматдиту".

Там медики провели повторне оперативне втручання та витягнули з тіла дитину серветку, яку забула лікарка під час попередньої операції.

Лікарці через це повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, у Вінницькій області жінка відсудила у лікарні 400 тисяч гривень. Вона 14 років прожила із 30-сантиметровим хірургічним шпателем у тілі.

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