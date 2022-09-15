Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський в Києві зустрівся з очільницею Єврокомісії: про що говорили

Дата публікації
Перегляди
367
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський в Києві зустрівся з очільницею Єврокомісії: про що говорили

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

До Києва 15 вересня прибула очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже її третій візит до України за час повномасштабної війни.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

На зустрічі глава держави з гостею обговорили, зокрема, питання енергетичної безпеки.

“Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для Європейського Союзу. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, що у Київській області сьогодні лунатимуть вибухи.

Читайте також:

Проміняв шоубіз і кар'єру світового рівня на військо: інтерв'ю з танцівником і моделлю Назаром Грабаром

Проміняв шоубіз і кар'єру світового рівня на військо: інтерв'ю з танцівником і моделлю Назаром Грабаром

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
367
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація