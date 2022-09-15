Зеленський в Києві зустрівся з очільницею Єврокомісії: про що говорили

До Києва 15 вересня прибула очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже її третій візит до України за час повномасштабної війни.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

На зустрічі глава держави з гостею обговорили, зокрема, питання енергетичної безпеки.

“Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, інших об’єктах енергетичної інфраструктури. Це складні виклики як для України, так і для Європейського Союзу. Тому всім нам потрібно працювати разом, щоб їх подолати”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, що у Київській області сьогодні лунатимуть вибухи.

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