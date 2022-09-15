У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

На Київщині навчатимуть саперів.
У четвер, 15 вересня, на території Вишгородського району Київської області проводитимуться навчання для саперів.
Про це попередили в обласній військовій адміністрації.
У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, у Києві суддя Північного апеляційного господарського суду, перебуваючи в столиці, очікував захоплення України росіянами та агітував своїх знайомих за підтримку "руского міра".
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