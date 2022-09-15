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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

Фото: Київська ОВА

На Київщині навчатимуть саперів.

У четвер, 15 вересня, на території Вишгородського району Київської області проводитимуться навчання для саперів.

Про це попередили в обласній військовій адміністрації.

У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у Києві суддя Північного апеляційного господарського суду, перебуваючи в столиці, очікував захоплення України росіянами та агітував своїх знайомих за підтримку "руского міра".

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