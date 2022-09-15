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Зеленский в Киеве встретился с главой Еврокомиссии: о чем говорили

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Зеленский в Киеве встретился с главой Еврокомиссии: о чем говорили

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

В Киев 15 сентября прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Это уже ее третий визит в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.

На встрече глава государства с гостей обсудили, в частности, вопросы энергетической безопасности.

“Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы, как для Украины, так и для Европейского Союза. Потому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть”, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что в Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы.

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