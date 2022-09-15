У Києві частково обмежать рух на одній з вулиць

У Києві тимчасово обмежать рух на одній з вулиць.

Протягом майже місяця частково буде обмежено рух на вул. Набережно-Рибальській. Триватиме це від 15 вересня до 13 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазнаається, що дорожники розпочали перекладання інженерних мереж. Роботи виконують у крайній лівій смузі в напрямку центру на ділянці від проспекту Володимира Івасюка до вулиці Електриків.

Крім того, після прокладання комунікацій дорожники облаштують нове асфальтове покриття.

Як повідомлялося, у Києві перейменували вулицю Волгоградську на Солом’янці на вулицю імені Романа Ратушного.

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