З "Мрії" знімають вцілілі деталі: який вигляд має літак (фото)

З літака "Мрія", знищеного окупантами на початку війни, знімають вцілілі деталі.

Із українського вантажного літака Ан-225 "Мрія", який російські загарбники знищили у лютому 2022 року у Гостомелі на Київщині, знімають вцілілі деталі, які згодом зможуть використати при будівництві нового літака.

Про це пише видання Avianews.

Під час атаки окупантів Київщини у Ан-225 найбільше постраждала носова частина. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

Пошкоджений Ан-225 / Фото: Аerovokzal

Пошкоджений Ан-225 / Фото: Аerovokzal

Пошкоджений Ан-225 / Фото: Аerovokzal

Проте хвостова частина, яка збереглася, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців.

"Мрія" оснащена шістьма двигунами Д-18Т. Такі ж двигуни використовують транспортні літаки Ан-124 Руслан із флоту ДП "Антонов".

Навесні 2023 року заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький розповів журналістам, що підприємство змогло відремонтувати три із шести двигунів Мрії. Два з них поставили як запасні частини на Ан-124.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Найбільший літак у світі "Мрія" зруйнований: чи можна буде відновити АН-225"

Як росіяни знищили Ан-225 "Мрія"

У лютому під час бомбардування аеропорту в Гостомелі під Києвом російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов записав відеозвернення – він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Згодом в СБУ повідомили, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами. СБУ встановила причетність службових осіб та керівництва ДП "Антонов".

Пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш розповів, що під час російського вторгнення бійцям Нацгвардії керівництво аеродрому заборонило окопатися на території летовища.

Нагадаємо, фанат "Мрії" започаткував збір коштів на відновлення літака.

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