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У Києві на одному з проспектів до кінця жовтня обмежать рух авто: подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві на одному з проспектів до кінця жовтня обмежать рух авто: подробиці

Ремонт доріг у Києві. / Фото: КМДА

На проїжджу частину наноситимуть захисне покриття.

У Києві на Воскресенському проспекті від 17 серпня до початку жовтня триватимуть роботи з влаштування захисного покриття на дороги.  

Про це повідомили у КМДА.

"На Воскресенському проспекті влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років та дозволить зекономити кошти на утримання", - йдеться у повідомленні.

На час ремонту фахівці послідовно перекриватимуть смуги. Швидкість на ділянці обмежать до 40 км/год.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Київради.

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Дата публікації
Перегляди
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