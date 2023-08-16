У Києві на одному з проспектів до кінця жовтня обмежать рух авто: подробиці

На проїжджу частину наноситимуть захисне покриття.
У Києві на Воскресенському проспекті від 17 серпня до початку жовтня триватимуть роботи з влаштування захисного покриття на дороги.
Про це повідомили у КМДА.
"На Воскресенському проспекті влаштують захисне покриття, яке продовжить термін експлуатації дороги на 5-7 років та дозволить зекономити кошти на утримання", - йдеться у повідомленні.
На час ремонту фахівці послідовно перекриватимуть смуги. Швидкість на ділянці обмежать до 40 км/год.
Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Київради.
Читайте також: