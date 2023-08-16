"З фронту організовував подарунки дружині": на війні загинув медик та сировар Юрій Антонов (фото)

Під Ямполем на Донеччині 12 серпня загинув бойовий медик з Києва Юрій Антонов, який у цивільному житті був сироваром. Юрій отримав поранення, несумісні з життям.

Про це у Facebook повідомила його дружина Таня Коляда.

"Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні з життям. Прощання орієнтовно відбудеться у Києві в п'ятницю. Про деталі я повідомлю пізніше", – написала вона.

До повномасштабного вторгнення Юрій Антонов був очільником кооперативу крафтових сироварень Cheesemania, організовував сирні фестивалі.

Юрій Антонов / Facebook: Yuriy Antonov

У Юрія залишились дружина і донька.

"Юра. Найкращий гравець в крокодила і мега-класний тато чудової дівчинки Злати. Він показував слова чи поняття так, що не було сил вгадувати, бо всі лежали в корчах від реготу. Неймовірно романтичний чоловік, який з фронту вигадував і організовував подарунки для коханої дружини Тані (замовити суші чи кабачок, бо кохана не повинна лишитися влітку без подарованого кимось кабачка)... Організатор та учасник сирних фестивалів… Інструктор з тактичної медицини. Бойовий медик, який рятував побратимів, заступив місце пораненого ротного медика, і міг поступитися спальником киці, бо вона прийшла народжувати саме до нього (і пологи у неї приймав, авжеж).... Такий чудовий. Такий світлий, такий що максимально віддавався справі, за яку брався. Як же складно писати "він був", бо має бути "він є". Честь, друже", – написала Валентина Заха-Бура.

"Ти написав, що до перемоги сир не продаєш. Тепер вже ніхто його не спробує. Боляче до крику… Мала честь знати Юрія, смакувати сир на Володимирському та відкривати нові сирні смаки", – пише Катерина Безсудна.

Юрій Антонов / Facebook: Yuriy Antonov

У дописі за 30 липня 2023 року у Facebook Юрій Антонов писав, що влаштує самий крутий фестиваль сиру після перемоги.

"Дякую за чудові сири. У Нацгвардії годують добре, але давайте я навіть порівнювати не буду сир. Моя мрія: Як закінчиться війна, ми зробимо самий крутий фестиваль сиру на честь Перемоги!".

Нагадаємо, 22-річний військовий з Рівненщини загинув дорогою додому з фронту.

Читайте також: