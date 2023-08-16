С "Мрии" снимают уцелевшие детали: как выглядит самолет (фото)

С самолета "Мрия", уничтоженного оккупантами в начале войны, снимают уцелевшие детали.

С украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия", который российские захватчики уничтожили в феврале 2022 года в Гостомеле Киевской области, снимают уцелевшие детали, которые впоследствии смогут использовать при строительстве нового самолета.

Об этом пишет издание Avianews.

Во время атаки оккупантов Киевщины в Ан-225 больше всего пострадала носовая часть. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

Поврежденный Ан-225/Фото: Аerovokzal

Поврежденный Ан-225/Фото: Аerovokzal

Поврежденный Ан-225/Фото: Аerovokzal

Однако сохранившаяся хвостовая часть может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели из самолета уже в работе несколько месяцев.

"Мрия" оснащена шестью двигателями Д-18Т. Такие же двигатели используют транспортные самолеты Ан-124 Руслан из флота ГП "Антонов".

Весной 2023 года заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий рассказал журналистам, что предприятие смогло отремонтировать три из шести двигателей Мечты. Два из них поставили в качестве запасных частей на Ан-124.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Наибольший самолет в мире "Мрия" разрушен: можно ли будет восстановить АН-225 "

Как россияне уничтожили Ан-225 "Мрия"

В феврале во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле под Киевом российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение – он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрию".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Впоследствии в СБУ сообщили, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами. СБУ установила причастность должностных лиц и руководства ГП "Антонов".

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш рассказал, что во время российского вторжения бойцам Нацгвардии руководство аэродрома запретило окопаться на территории аэропорта.

Напомним, фанат "Мрии" начал сбор средств на восстановление самолета.

Читайте также: