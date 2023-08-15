"Подарунок від мами": НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Київради

Мати депутата каже, що гроші "успадкувала".

Депутат Київської міської ради отримав "у подарунок" від матері 300 000 доларів. Виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про незаконне збагачення депутата.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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За даними джерела LIGA.net, йдеться про Володимира Слончака. Він є депутатом від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", співголовою фракції у Київській міській раді.

Депутат зазначив вищезгадану суму як "подарунок від матері" у декларації за 2022 рік. За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка. У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.

Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування 300 000 тисяч доларів, що становить близько 6 480 380 грн. Згідно з довідкою, яку отримала НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші. Щобільше, у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.

Відомство передало матеріали до Національного антикорупційного бюро для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.

Зауважимо, голова одного із ТЦК столиці призначив на посаду до військкомату близьку особу, чим допустив конфлікт інтересів. Йому вручили протокол про корупцію.

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