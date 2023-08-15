"Ти дура, ми всє братья і сьостри": на Майдані спалахнув черговий мовний скандал

У Києві, на Майдані Незалежності, стався обурливий інцидент за участі "живої статуї". Вона заявила про те, що українці та росіяни є братніми народами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала Мілена Чорна.

Що відомо про інцидент

За словами Чорної, аніматорка спитала російською у жінки середнього віку та дівчини-підлітка, чи не хочуть вони з нею сфотографуватися. Жінка розплакалася і пішла далі, дівчинка тримала її під руку. Перед тим жінка підписала прапорець з ім'ям загиблого і встромила його в землю.

"На запитання, чи пані можуть бодай перейти на державну мову, коли вже стоять поруч з місцем пам'яті в карнавальному костюмі, мені відповіли: "Ты дура. Я люблю всех и мы со всеми – братья и сестры!" – йдеться у повідомленні.

Тоді у вуличної "підприємиці" запитали, на яких підставах вона збирає тут гроші і як сплачує податки. В цей момент активізувалася нецензурна лексика.

Свідок інциденту вже зателефонувала всім, кому потрібно. Вона закликала українців запам'ятати цю особу, яка паплюжить подвиги українських героїв та вважає, що нам треба помиритися з росіянами.

Раніше в Боярці, що на Київщині, чоловік ішов вулицею та гучно слухав російську музику. Щобільше, він натякнув, що Україна сама винна в тому, що Росія напала на неї.

Читайте також: