Як працюватиме метро в Києві на Різдво, 7 січня

Як працюватиме метро в Києві на Різдво, 7 січня

На вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.

На Різдво, 7 січня, можливі обмеження в роботі Київського метрополітену.

Як повідомляє пресслужба КМДА, на вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.

Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота"

"Контрактова площа"

"Поштова площа"

"Хрещатик"

"Майдан Незалежності"

Нагадуємо, що у центрі Києва продовжують працювати новорічно-різдвяні локації. На Софійській святкування триватимуть до 16 січня, а на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів – до 23 січня.

Раніше у ДСНС пояснили, як безпечно сходити на службу до церви на Різдво.

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