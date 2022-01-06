Як працюватиме метро в Києві на Різдво, 7 січня

На вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.
На Різдво, 7 січня, можливі обмеження в роботі Київського метрополітену.
Як повідомляє пресслужба КМДА, на вхід для пасажирів можуть бути зачиненими п’ять станцій метро в центрі міста.
Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота"
- "Контрактова площа"
- "Поштова площа"
- "Хрещатик"
- "Майдан Незалежності"
Нагадуємо, що у центрі Києва продовжують працювати новорічно-різдвяні локації. На Софійській святкування триватимуть до 16 січня, а на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів – до 23 січня.
Раніше у ДСНС пояснили, як безпечно сходити на службу до церви на Різдво.
Читайте також:
Святий вечір перед Різдвом Христовим — що приготувати, як зустрічати, як прикрасити дім
До України йде похолодання: коли повернуться морози
У застосунку "Дія" наприкінці січня з'явиться новий ковід-сертифікат: для чого він потрібен