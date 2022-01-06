Як на початку квітня: у Києві в перші дні січня зафіксували рекордні +10,7°С

Температура 5 січня в Києві відповідала початку квітня.
У Києві 5 січня зафіксували нові температурні рекорди першого зимового місяця. Зокрема, максимальна температура повітря побила рекорд січня, який тримався від 1925 року.
Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, у Києві 5 січня максимальна температура повітря сягнула аж +10,7°С. Це на 2,3°С вище, аніж було у день попереднього рекорду в 1925 році.
Також було побито і рекорд середньодобової температури повітря 1961 року. Цьогоріч 5 січня термометри показували +6,5°С, що на 0,7°С вище минулого рекордного значення. Кліматична норма перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня.
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