У Києві кількість випадків коронавірусу напередодні Різдва трохи зменшилась: статистика на 6 січня

У Києві кількість випадків коронавірусу напередодні Різдва трохи зменшилась: статистика на 6 січня

Загалом у столиці підтверджено 336 602 випадки COVID-19.

Станом на ранок 6 січня у Києві зафіксовано 1 173 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 171 випадок менше, ніж 5 січня (1 344 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 336 602 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 316 884 людини ( 860 за добу)

людини ( за добу) померли 8 256 людей (6 за добу)

У Київській області зафіксовано 186 437 випадків COVID-19 (250 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 176 503 людини ( 547 за добу)

людини ( за добу) померли 4 697 людей (16 за добу)

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. Перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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