У Києві на Черепановій горі знищили дерева під наглядом тітушок: фото, відео

У Києві на Черепановій горі знищили дерева під наглядом тітушок: фото, відео

За даними активістів, на горі планують звести 30-поверховий будинок.

У Києві знищили останні дерева на південно-західному схилі Черепанової гори, що розташована у Печерському районі. Кияни пам’ятають часи, коли тут був лісопарк, бігали білочки та гуло пташине царство.

Про це повідомив у Facebook краєзнавець Кирило Степанець та оприлюднив світлини.

Також читайте На що перетворився годинник на Майдані Незалежності в центрі Києва: відео

"Дякуємо міській владі за черговий подарунок до ялинки! Хто знає, що тут буде?” – додав автор посту.

У коментарях дописувачі повідомили, що на місце події нагнали тітушок.

На одній зі світлин видно, що там була і поліція, але її присутність не вплинула на результат.

Співкоординатор "Штабу оборони Києва" Сергій Мельниченко повідомив, що за його даними, в 2019 році ДАБІ видала будівельникам дозвіл на забудову 30-поверховим монстром території Черепанової гори. "Тобто, на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об'єктами соціально-побутового призначення та благоустрій території по вул. Госпітальна, 4 у Печерському районі Києва", – написав Мельниченко у Facebook.

Як зазначив "Київ оперативний", 5 січня група молодиків знесла зелений паркан, встановлений на Черепановій горі на місці зрубаних дерев.

Деякий час назад біля «Палацу спорту» невідомі особи зрубали дерева та поставили паркан. Мабуть, сподівалися «під шумок» тут щось збудувати. Сьогодні невідомі молодики знесли цей зелений паркан і додали «зеленим має бути Київ, а не просто якісь паркани злобудовників». Опубліковано Оперативний Середа, 5 січня 2022 р.

Раніше у "Сніданку з 1+1" пояснили, як врятувати споруду чи іншу пам'ятку, якщо до неї вже зганяють техніку.

Читайте також: