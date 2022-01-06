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Как будет работать метро в Киеве на Рождество, 7 января

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Как будет работать метро в Киеве на Рождество, 7 января

КГГА

На вход для пассажиров может быть закрыто пять станций метро в центре города.

На Рождество7 января, возможны ограничения в работе Киевского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на вход для пассажиров могут быть закрыты пять станций метро в центре города.

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

  • "Золотые ворота"
  • "Контрактовая площадь"
  • "Почтовая площадь"
  • "Крещатик"
  • "Площадь Независимости"

Напомним, что в центре Киева продолжают работать новогодне-рождественские локации. На Софийской празднования продлятся до 16 января, а на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.

Ранее в ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество.

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