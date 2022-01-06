Как будет работать метро в Киеве на Рождество, 7 января

Как будет работать метро в Киеве на Рождество, 7 января

На вход для пассажиров может быть закрыто пять станций метро в центре города.

На Рождество, 7 января, возможны ограничения в работе Киевского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на вход для пассажиров могут быть закрыты пять станций метро в центре города.

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота"

"Контрактовая площадь"

"Почтовая площадь"

"Крещатик"

"Площадь Независимости"

Напомним, что в центре Киева продолжают работать новогодне-рождественские локации. На Софийской празднования продлятся до 16 января, а на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.

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