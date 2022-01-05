В Києві у наркоторговців вилучили понад кілограм кокаїну на 4 млн грн: фото та відео затримання

В Києві у наркоторговців вилучили понад кілограм кокаїну на 4 млн грн: фото та відео затримання

Постачальник наркотиків - 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном.

Поліція Києва перекрила канал постачання та збуту кокаїну з-за кордону до столиці.

Щомісячний "прибуток" від наркобізнесу становив близько 2 мільйонів гривень. У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено понад кілограм розфасованого наркотику. Відтепер п'ятьом зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, за цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить 4 мільйони гривень.

"Ми з’ясували, що постачальник наркотиків - 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном, звідки й відправляв кокаїн до України. Крім того, до злочинної групи входили організатор, його співмешканка та двоє збувачів. Отриманий "товар" зловмисники реалізовували у різних районах столиці. Ми провели вісім санкціонованих та три невідкладних обшуки у осіб, причетних до збуту кокаїну у місті Києві. У ході слідчих дій за місцями мешкання та в автомобілях затриманих виявили та вилучили понад 1 кілограм розфасованого кокаїну підготовленого до продажу, 20 тисяч гривень, 10 тисяч доларів, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи", - розповів Дибов.

Постачальника та чотирьох наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - мешканці столиці, 1985, 1994 та 1997 років народження та уродженець Дніпропетровщини, 1979 року народження.

За цим фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, троє киян відвезли гостю з Москви до Чорнобильської зони.

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