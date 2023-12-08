Як буде працювати метро в Києві під час ремонтних робіт: графік

Через ремонтні роботи буде організовано рух тимчасових автобусниз маршрутів.

В Києві від станції метро “Теремки” до станції “Либідська” буде організовано рух наземного транспорту. Це пов’язано з ремонтом перегінного тунелю на “синій” гілці метрополітену.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської ради.

Як зазначається, через ремонтні роботи буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту № 2-М “Кібернетичний центр – станція метро “Теремки” – станція метро “Либідська”, на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Крім того, тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К “Кібернетичний центр – станція метро “Либідська”, на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Фото: Київська міська рада

Користуватися місцеві мешканці зможуть і автобусом №38 - він буде подовжений до станції метро “Либідська”. На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

“Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 “Вулиця Милославська – станція метро “Либідська” тимчасово припиняється. На тролейбусному маршруті № 50-К “вул. Милославська – площа Дарницька” збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську”, - зазначили в міській раді.

Нагадаємо, що у Києві на пів року обмежать рух поїздів метро на одній з гілок.

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