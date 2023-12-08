Ворог атакував крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС вперше за 79 днів – КМВА

Окупанти тривалий час накопичували ракети, щоб знов почати атакувати мирні міста.

Російські війська поновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Востаннє їх застосовували 79 днів тому.

Про це написав голова КМВА Сергій Попко.

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За словами Попка, близько 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс (Саратовська область, Росія). Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години, проте, на щастя, жодна ворожа ціль не досягнула міста.

"Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", – повідомив посадовець.

Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних. Наразі про наявність жертв та руйнувань, акцентував очільник КМВА, не повідомляється. Водночас він вчергове закликає українців дотримуватися заходів безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ми витримали численні ракетні удари минулої зими і вірю, що разом здолаємо будь-які інші виклики!", – підсумував Попко.

Нагадаємо, зранку 8 грудня під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. В Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

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