Как будет работать метро в Киеве во время ремонтных работ: график

Через ремонтные работы будет организовано движение временных автобусных маршрутов.

В Киеве от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" будет организовано движение наземного транспорта. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля на синей ветке метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Как отмечается, через ремонтные работы будет организовано движение временного автобусного маршрута № 2-М "Кибернетический центр — станция метро Теремки" — станция метро Лыбидская, на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин.

Кроме того, временного троллейбусного маршрута № 43-К Кибернетический центр — станция метро Лыбидская, на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.

Фото: Киевский городской совет

Пользоваться местные жители смогут и автобусом №38 – он будет продлен до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.

Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К, движение троллейбусного маршрута № 50 «Улица Милославская – станция метро «Лыбидская» временно прекращается. На троллейбусном маршруте № 50-К ул. Милославская – площадь Дарницкая” увеличивается количество подвижного состава, в том числе будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин. Ужесточение этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую”, — отметили в городском совете.

Напомним, что в Киеве на полгода ограничат движение поездов метро на одной из веток.

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