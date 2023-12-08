У Києві на пів року обмежать рух поїздів метро на одній з гілок: що відомо

У Києві на пів року обмежить рух синьою гілкою метро. Від 9 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють на час ремонту перегінного тунелю.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"Поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Обмеження на ділянці "Теремки" -"Деміївська" вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

Для перевезення пасажирів будуть передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від станції метро "Теремки" до "Либідської".

Зазначається, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" - продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

У Київському метрополітені називають зупинку руху потягів на цій ділянці лінії метр вимушеним кроком для уникнення в подальшому позаштатної ситуації. Зокрема, через нерівномірні процеси розущільнення та навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Зазначається, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи", - наголосили у пресслужбі.