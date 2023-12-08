Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки: деталі з фото

Хоча "прильотів" у області не було, уламки збитих ракет наробили лиха.

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих російських ракет 8 грудня пошкоджені будинки та авто. Поліція фіксує наслідки атаки.

Про це повідомили в МВС України.

Вранці російські війська завдали ракетних ударів по території Київської області. Унаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження будинків, автомобіля, господарських будівель та газової труби.

На щастя, минулося без постраждалих.

На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці оглядають місце події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Руйнування в Київській області внаслідок падіння уламків ракет / Фото: МВС України у Telegram

Руйнування в Київській області внаслідок падіння уламків ракет / Фото: МВС України у Telegram

Руйнування в Київській області внаслідок падіння уламків ракет / Фото: МВС України у Telegram

Уламок збитої ракети в Київській області / Фото: МВС України у Telegram

Руйнування в Київській області внаслідок падіння уламків ракет / Фото: МВС України у Telegram

Атака по Київській області 8 грудня

Окупанти запустили крилаті ракети по Київщині в ніч проти 8 грудня і всі вони були збиті силами ППО. Влучань в об'єкти критичної, житлової інфраструктури не було. Однак уламки пошкодили приватні будинки у кількох громадах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна масштабна атака! Тривожний і складний ранок!

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