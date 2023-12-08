Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки: деталі з фото

Хоча "прильотів" у області не було, уламки збитих ракет наробили лиха.
На Київщині внаслідок падіння уламків збитих російських ракет 8 грудня пошкоджені будинки та авто. Поліція фіксує наслідки атаки.
Про це повідомили в МВС України.
Вранці російські війська завдали ракетних ударів по території Київської області. Унаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження будинків, автомобіля, господарських будівель та газової труби.
На щастя, минулося без постраждалих.
На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці оглядають місце події та фіксують наслідки ворожої атаки.
Атака по Київській області 8 грудня
Окупанти запустили крилаті ракети по Київщині в ніч проти 8 грудня і всі вони були збиті силами ППО. Влучань в об'єкти критичної, житлової інфраструктури не було. Однак уламки пошкодили приватні будинки у кількох громадах.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна масштабна атака! Тривожний і складний ранок!
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