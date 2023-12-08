Масована атака по Україні: яка ситуація у Київській області

Сьогодні зранку ворог у черговий раз підступно атакував нашу область. Цього разу ракетами, чого не було давно.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Безпекова ситуація в регіоні

Коротко про атаку й наслідки:

повітряна тривога тривала понад 1,5 години;

активно працювали сили ППО;

влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано;

за оперативною інформацією, постраждалих немає;

є пошкодження приватних будинків у декількох громадах області внаслідок падіння уламків: у будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін.

Наразі на місцях працюють аварійні служби. Детальнішу інформацію щодо пошкоджень оприлюднять згодом.

"Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу та збережені життя!", – підсумував Кравченко.

Нагадаємо, зранку 8 грудня під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. В Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Читайте також: