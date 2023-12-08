Масована атака по Україні: яка ситуація у Київській області

На щастя, загиблих немає.
Сьогодні зранку ворог у черговий раз підступно атакував нашу область. Цього разу ракетами, чого не було давно.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Безпекова ситуація в регіоні
Коротко про атаку й наслідки:
- повітряна тривога тривала понад 1,5 години;
- активно працювали сили ППО;
- влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано;
- за оперативною інформацією, постраждалих немає;
- є пошкодження приватних будинків у декількох громадах області внаслідок падіння уламків: у будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін.
Наразі на місцях працюють аварійні служби. Детальнішу інформацію щодо пошкоджень оприлюднять згодом.
"Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу та збережені життя!", – підсумував Кравченко.
Нагадаємо, зранку 8 грудня під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. В Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
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