Волонтери та співробітники міськради живі та повернулись до рідних - Бучанська міська рада

Волонтери та співробітники міськради живі та повернулись до рідних - Бучанська міська рада

На щастя, усі живі та здорові.

Волонтери та співробітники Бучанської міської ради, яких раніше взяли у полон російські окупанти, живі та вже повернулись до своїх рідних.

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Про це повідомили у Бучанській міській раді.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх них забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку", - йдеться у повідомленні.

Раніше у міській раді заявляли про те, що 15 березня окупанти взяли в полон волонтерів та співробітників Бучанської міської ради, які допомагали місцевим жителям.

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