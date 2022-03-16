Волонтеры и сотрудники горсовета живы и вернулись к родным — Бучанский городской совет

Волонтеры и сотрудники горсовета живы и вернулись к родным — Бучанский городской совет

К счастью, все живы и здоровы.

Волонтеры и сотрудники Бучанского городского совета, ранее взятые в плен российскими оккупантами, живы и уже вернулись к своим родным.

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Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех них забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", — говорится в сообщении.

Ранее в городском совете заявляли о том, что 15 марта оккупанты взяли в плен волонтеров и сотрудников Бучанского городского совета, которые помогали местным жителям.

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