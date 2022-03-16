Міжнародний комітет Червоного Хреста та його президент Петер Маурер прибули в Київ

Міжнародний комітет Червоного Хреста та його президент Петер Маурер прибули в Київ

Організація вже надає Києву необхідну гуманітарну допомогу.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, сьогодні він зустрівся з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста та його президентом Петером Маурером.

Організація вже надає Києву необхідну гуманітарну допомогу для цивільного населення та міських лікарень.

"Ми вдячні, що Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає Україні, особливо в містах, де найскладніша ситуація через атаки Росії. І це важливий сигнал, що президент організації сьогодні в Україні", - сказав Кличко.

Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили спільні зусилля, щоб упередити можливість гуманітарної катастрофи в Україні. Зупинити кровопролиття і страждання цивільного населення.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, на світанку окупанти знову обстріляли житловий квартал у Києві - постраждали дві багатоповерхівки в Шевченківському районі столиці. Самовидці зафільмували ракету, яку окупанти запустили в бік Києва. Сам момент вибуху теж потрапив на відео. Унаслідок влучання снаряда спалахнула пожежа в 12-поверхівці, стався обвал будинку на 12 та технічному поверхах, а також частково пошкоджена сусідня 9-поверхівка.