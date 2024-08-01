"Вибухнув прямо під вікном": Ілля Пономарьов розповів про пережиту атаку дроном під Києвом

Опозиціонер заявив, що безпілотник не був збитий. Його будинок зруйнований.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів про пережиту нічну атаку безпілотником Shahed-136, який вибухнув під його будинком на Київщині. Пономарьов стверджує, що дрон не був збитий засобами ППО.

Про це опозиціонер розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Пономарьов детально розповів про "приліт" російського дрона-камікадзе.

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"Я був удома. Я прокинувся за дві чи три хвилини до того, як це відбулося, бо почув цей "мопед", що наближаться, цей Shahed-136. А потім він прилетів і вибухнув прямо під вікном", – сказав опозиціонер.

Він наголосив, що дрон "не був збитий".

"Саме тому, що я прокинувся до того, як він прилетів, я можу зі стовідсотковою впевненістю казати, що він не був збитий, бо по ньому ППО взагалі не працювала. Коли він летів, уже був відбій повітряної тривоги. Саме тому ППО просто не працювала", – розповів Пономарьов.

"Так що те, що він прилетів у ту саму точку, в яку він хотів прилетіти, це стовідсотково. Це цілеспрямовано (атакували будинок Пономарьова – ред.)", – наголосив політик.

Він додав, що 31 липня до його будинку прилітали три дрони, але тоді всі вони були збиті.

Пономарьов повідомив, що внаслідок атаки його будинок зруйнований, і що він переїжджає.

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Нагадаємо, під час російської атаки на Київську області у ніч проти 1 серпня ворожий дрон влучив по будинку Пономарьова на околицях столиці. Опозиціонер отримав численні уламкові поранення, він заявив про вже п’ята спробу нападу на себе.

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