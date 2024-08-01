У Києві жінка вбила іменника під час святкування дня народження

У Києві жінка під час святкування дня народження вбила іменинника. Вона вдарила загиблого ножем у шию, а потім втекла.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Обвинувачуваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

"У вересні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці в Оболонському районі під час реанімаційних заходів помер громадянин з ножовим пораненням. На місці події правоохоронці з’ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею почалася сварка. Під час конфлікту 56-річна місцева мешканка вдарила 66-річного іменинника ножем у шию, після чого втекла. Від отриманого поранення він помер на місці", – розповіли в пресслужбі.

Наразі досудове розслідування за фактом умисного вбивства завершено, а обвинувальний акт скеровано суду для розгляду справи по суті. Зловмисниця перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка вбила свого молодого коханця.

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