У ексчоловіка Камалії незаконно відібрали майно у Києві: "Рейдерське захоплення об'єкта"

Українська співачка Камалія зробила неочікуване зізнання у день народження ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Сьогодні, 1 серпня, бізнесмен святкує день народження. Втім, свято зруйнувала звістка про відбирання його майна. Камалія на своїй Facebook-сторінці поширила пресреліз команди Захура, у якому йдеться про незаконне привласнення маєтку з боку держави. Своєю чергою, співачка стала на захист ексчоловіка і зазначила, що обурена таким свавіллям в Україні.

"Мохаммад Захур, британський інвестор пакистанського походження, відомий своєю непохитною відданістю культурному, гуманітарному та оборонному секторам України, був незаконно позбавлений об'єкту нерухомості в місті Києві. Рейдерське захоплення об'єкта відбулося на підставі сумнівної ухвали суду 2019 року", - йдеться у заяві.

Відомо, що нерухомість бізнесмена у центрі Києва відібрали шляхом рейдерського захоплення 10 липня.

"10 липня 2024 року дюжина озброєних військовослужбовців квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони в супроводі своїх покровителів із земельної мафії на чорних позашляховиках та горезвісного адвоката вчинили нахабний напад на власність підприємства доктора Захура в центрі Києва. Цей кричущий вчинок призвів до того, що його майно було незаконно захоплено", - зазначає команда інвестора.

Камалія з ексчоловіком Мохаммадом Захуром / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, довкола нерухомості не вщухають скандали ще з 2018 року, коли, за словами команди Мохаммада, управління Міноборони та прокуратура виявили незаконні наміри заволодіти його майном. Так, попри низку судів, які підтвердили право власності бізнесмена, тиск все одно продовжився.

"З 2009 року приватному підприємству "Паркер Плюс" належить майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 24А. У 2010 році Київрада відкрито виділила в оренду підприємству земельну ділянку під майновим комплексом. Міністерство оборони України ніколи не володіло цим майном, що підтверджено трьома судовими рішеннями. 2018 року квартирно-експлуатаційне управління Міноборони та прокуратура намагалися незаконно заволодіти цим майном. Верховний Суд підтвердив право власності компанії доктора Захура. Шевченківський районний суд Києва виніс ухвалу у 2019 році, про яку компанія доктора Захура не знала до липня 2024 року. Вона передбачала "повернення майнового комплексу" квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони як речового доказу у справі 2009 року проти посадовця міністерства. Однак ця ухвала не стосувалася компанії доктора Захура. Серйозні питання викликає той факт, що Шевченківський районний суд змінив вирок десятирічної давнини, не повідомивши законного власника майна, на користь якого прийняв рішення Верховний Суд", - повідомляє пресреліз.

Камалія з ексчоловіком і доньками

Ба більше, у "Істіл Груп" за закриття справи вимагали хабар, на що Захур радикально не погодився, щоб зберегти власну репутацію. Тож, зараз група компаній інвестора готує ще один позов до суду.

"Рік тому "Істіл Груп" натякали на наявність кримінальної справи і опосередковано вимагали гроші за її закриття. Проте "Істіл Груп", група компаній Мохаммада Захура з міжнародними інвестиціями та репутацією, категорично відмовляється давати хабарі. Істіл Груп готує ще один позов після трьох виграних попередніх судів, щоб знову довести своє право власності. Поки в країні йде війна, ці корупціонери займаються відвертим рейдерством, що є ганьбою для України. Вклавши в Україну понад 400 мільйонів доларів, "Істіл Груп" більше не терпітиме такого ставлення до лояльного інвестора", - йдеться у заяві команди Захура.

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