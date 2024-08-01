Атака дронами по Київщині: поліція показала фото руйнувань

Внаслідок атаки поранео подружжя та пошкоджені будинки.
Поліція Київської області фіксує наслідки нічної російської атаки безпілотниками по регіону та опублікувала фото руйнувань.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці обласної поліції.
Зазначається, що вранці 1 серпня російські окупанти намагалися завдали чергового удару дронами по Київській області.
Внаслідок цього в одному із районів Київщині були поранені чоловік та дружина. Подружжя госпіталізували до столичної лікарні та надають їм відповідну допомогу.
Також пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці.
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська влаштували другу поспіль атаку дронами по Київській області. Усі ворожі цілі були збитті, але уламки завдали пошкоджень та постраждали люди.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 1 серпня. Нічна атака на України і Іран готовий до війни з Ізраїлем
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