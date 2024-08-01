У Києві зі ставка витягли уламки російської ракети Х-101: фото

Металеві уламки, які після вибуху ракети зазвичай ще й забруднені шкідливим топливом, після вилучення транспортували на спеціальний полігон і підірвали.

У Києві зі ставка витягли уламки російської крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля".

У телеграм-каналі ДСНС України з’явилось красномовне фото та повідомлення про складну і ризиковану історію утилізації знайденої у трьохмільйонному Києві деталі збитої ракети рф.

"Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля". Вони залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста. Металеві уламки, які після вибуху ракети зазвичай ще й забруднені шкідливим топливом, після вилучення транспортували на спеціальний полігон. Там великий уламок знищили методом контрольованого підриву", – зазначається у дописі під фото.

Сапер-водолаз біля небезпечного уламка російської крилатої ракети Х-101 / Фото: Управління ДСНС Києва

У ДСНС нагадали, що після російських обстрілів на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки дронів чи ракет.

"Якщо ви виявили таку знахідку – в жодному разі її не торкайтеся, а одразу повідомте підозрілий предмет на номер "101", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині дрон влучив у будинок опозиціонера з РФ Іллі Пономарьова.

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