Вибухи в Києві: Кличко розповів про постраждалих

Вибухи в Києві: Кличко розповів про постраждалих

Внаслідок удару російських окупантів по Києву 5 червня постраждала одна людина. Обійшлося без загиблих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами мера Києва, після ударів по об'єктах інфраструктури, постраждалу жінку госпіталізували до лікарні.

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"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - йдеться в повідомленні.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також повідомляється про масштабну пожежу. Згодом інформацію підтвердив і Віталій Кличко.

Київ прокинувся від потужних вибухів

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