В Україні мешканців трьох областей терміново просять вимкнути світло

Мешканців Києва та Київської області, Чернігівської, Черкаської та Житомирської попросили терміново зменшити споживання електроенергії.

В Україні мешканців трьох областей та Києва попросили терміново зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

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Як стало відомо, в трьох областях нашої держави швидко підвищується рівень споживання електроенергії. Через що енергетики вимушені ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання.

“Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання”, - наголосили в “Укренерго”.

Водночас чи будуть відключати саме вашу вулицю від електроенергії вирішить ваш оператор розподільчих мереж.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

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