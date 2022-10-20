Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області лунають вибухи: що сталося

Дата публікації
Перегляди
1094
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Київській області лунають вибухи: що сталося

Фото: Київська ОВА

На Київщині лунають вибухи.

У Бучанському районі Київської області в четвер, 20 жовтня, лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли - працюють сапери.

В обласній військовій адміністрації закликали зберігати спокій, вибухи контрольовані.

"Сьогодні, 20 жовтня, на території Бучанського району проходять планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Жителі району можуть чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканців Києва та Київської області закликали максимально заощаджувати електроенергію протягом дня 20 жовтня. Необхідно обмежити використання електроприладів та за можливості не вмикати світло. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень.

Дуже важливе звернення Зеленського: економити треба всім

Дуже важливе звернення Зеленського: економити треба всім

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація