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Блоги Трибуни: можливіть вести спортивні огляди на всю Україну Новини компаній

Дата публікації
Перегляди
29
Час на прочитання
2 хв
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Блоги Трибуни: можливіть вести спортивні огляди на всю Україну

Спортивне видання Tribuna.com вважається одним із найпопулярніших у своїй сфері.

Найважливіші події спорту, огляди матчів, трансляції, розіграші — все це пропонує Трібуна. Особливим розділом на сайті є блоги. Розглянемо детальніше, в чому специфіка цього спрямування.

Про що можна прочитати в блозі Трибуни?

Великою перевагою блогосфери є те, що дописувачем може стати будь-хто. Якщо ваші тексти будуть користуватися популярністю, буде легко вийти в топ. Так, один із найкращих блогів сайту налічує більше 23 тисяч підписників.

Загалом у блозі є огляди новин українського футболу, міжнародні спортивні новини, найсмішніші меми, пов’язані зі спортом. Деякі дописувачі присвячують свій блог окремому футбольному клубу або згадують гравців минулого. Також багато уваги приділяється візуальному контенту — тут навіть можна знайти світлини найкрасивіших українських вболівальниць.

Попри те, що найпопулярніші блоги присвячені саме футболу, інші напрямки також не стоять осторонь. Цей розділ містить такі підрозділи:

  • футбол;
  • бокс;
  • біатлон;
  • баскетбол;
  • теніс;
  • кіберспорт;
  • покер.

Окрім позаштатних дописувачів, у блозі також можна знайти дописи від Tribuna.com. У контексті повномасштабного вторгнення деякі новини присвячені цій темі. Наприклад, автори створюють петицію щодо скасування співробітництва з компаніями, які продовжують працювати з рф.

Як Трибуна підтримує українських захисників?

І в блогосфері, і в інших розділах Трибуна веде активну інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку наших військових. Одним із напрямків є розіграші та аукціони, на яких можна виграти унікальні речі легендарних українських спортсменів, а гроші йдуть на підтримку Збройних сил України, їхніх родин та людей, що постраждали від російської агресії.

Також принциповою позицією видання Трибуна є бажання позбавити білоруських та російських спортсменів дозволу брати участь у міжнародних змаганнях. Представники сайту впевнені, що під час війни не має бути напівтонів, тому кожна публічна особа, в тому числі й діяч спорту, має чітко висловити свою позицію, підтвердити, що рф є країною-агресором, а не відмовчуватися

Дата публікації
Перегляди
29
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