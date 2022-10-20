Блоги Трибуни: можливіть вести спортивні огляди на всю Україну

Найважливіші події спорту, огляди матчів, трансляції, розіграші — все це пропонує Трібуна. Особливим розділом на сайті є блоги. Розглянемо детальніше, в чому специфіка цього спрямування.

Про що можна прочитати в блозі Трибуни?

Великою перевагою блогосфери є те, що дописувачем може стати будь-хто. Якщо ваші тексти будуть користуватися популярністю, буде легко вийти в топ. Так, один із найкращих блогів сайту налічує більше 23 тисяч підписників.

Загалом у блозі є огляди новин українського футболу, міжнародні спортивні новини, найсмішніші меми, пов’язані зі спортом. Деякі дописувачі присвячують свій блог окремому футбольному клубу або згадують гравців минулого. Також багато уваги приділяється візуальному контенту — тут навіть можна знайти світлини найкрасивіших українських вболівальниць.

Попри те, що найпопулярніші блоги присвячені саме футболу, інші напрямки також не стоять осторонь. Цей розділ містить такі підрозділи:

футбол;

бокс;

біатлон;

баскетбол;

теніс;

кіберспорт;

покер.

Окрім позаштатних дописувачів, у блозі також можна знайти дописи від Tribuna.com. У контексті повномасштабного вторгнення деякі новини присвячені цій темі. Наприклад, автори створюють петицію щодо скасування співробітництва з компаніями, які продовжують працювати з рф.

Як Трибуна підтримує українських захисників?

І в блогосфері, і в інших розділах Трибуна веде активну інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку наших військових. Одним із напрямків є розіграші та аукціони, на яких можна виграти унікальні речі легендарних українських спортсменів, а гроші йдуть на підтримку Збройних сил України, їхніх родин та людей, що постраждали від російської агресії.

Також принциповою позицією видання Трибуна є бажання позбавити білоруських та російських спортсменів дозволу брати участь у міжнародних змаганнях. Представники сайту впевнені, що під час війни не має бути напівтонів, тому кожна публічна особа, в тому числі й діяч спорту, має чітко висловити свою позицію, підтвердити, що рф є країною-агресором, а не відмовчуватися