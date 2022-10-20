Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кияни просять встановити лави на станціях метро: годинами сидять на підлозі під час тривоги (фото)

Дата публікації
Перегляди
737
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кияни просять встановити лави на станціях метро: годинами сидять на підлозі під час тривоги (фото)

Фото: Леся Падалка

Петиція набрала необхідну кількість голосів, її мають розглянути в Київраді.

Мешканці Києва просять місцеву владу встановити лави на усіх станціях метро. Оскільки вони використовуються як укриття під час повітряної тривоги, і люди змушені годинами сидіти на холодній підлозі або стояти.

Відповідна петиція на сайті Київради набрала необхідну кількість голосів - 6 тисяч, тепер її мають розглянути.

"Сотні киян в укритті на станції метро "Театральна" годинами стоять і сидять на кам'яний підлозі. Десяток лав є лише на виході до поїздів, але й вони є не на кожній станції метро в Києві", - написала киянка Леся Падалка в Мережі та показала фото.

Фото: Леся Падалка / ©
Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка / ©
Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка / ©
Фото: Леся Падалка
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, у Києві 20 жовтня на більшість тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Це дозволить місту заощадити електроенергію. Повний перелік змін у русі транспорту можна подивитися тут.

Перша медична допомога на 15 станціях київського метро

Перша медична допомога на 15 станціях київського метро

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація