В Украине жителей четырех областей срочно просят выключить свет

Жителей Киева и Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей попросили срочно снизить потребление электроэнергии.

В Украине жителей четырех областей и Киева попросили срочно снизить потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Как стало известно, в четырех областях нашего государства быстро повышается потребление электроэнергии. Из-за чего энергетики вынуждены ввести временное контролируемое ограничение потребления.

“Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования”, — отметили в Укрэнерго.

В то же время, будут ли отключать именно вашу улицу от электроэнергии решит ваш оператор распределительных сетей.

Напомним, что оккупационные войска России от 10 октября нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

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