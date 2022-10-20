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Вчительці столичної гімназії повідомили про підозру: стверджувала, що Київ є власністю Москви

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Вчительці столичної гімназії повідомили про підозру: стверджувала, що Київ є власністю Москви

Фото: Прокуратура міста Києва

Жінці повідомили про підозру, їй загрожує в'язниця.

Інструктора з фізичного виховання (вчительку фізкультури) однієї з гімназій Києва підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та підтримці дій окупантів.

Про це 20 жовтня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Жінка використовувала власні акаунти у соціальних мережах і неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ. 

Крім того, підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України Збройними силами РФ, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ. Це підтвердила експертиза.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Київській обласній військовій адміністрації попередили, що протягом дня 20 жовтня на Київщині лунатимуть вибухи. Сапери проводять розмінування у Бучанському та Броварському районах.

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