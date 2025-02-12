В одному з районів Києва частково зникло світло

Наразі деталей про відключення немає.
Вночі 12 лютого армія РФ вдарила балістикою по Києву. В Оболонському районі столиці вранці частково зникло світло.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
За даними видання, електроенергія зникла після російського ракетного удару.
"Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.
Як повідомлялося, цієї ночі російська армія здійснила ракетний удар по Києву.В Оборонському районі загинула одна людина.