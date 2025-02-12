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В одному з районів Києва частково зникло світло

В одному з районів Києва частково зникло світло

Відключення світла. / Фото: УНІАН

Наразі деталей про відключення немає.

Вночі 12 лютого армія РФ вдарила балістикою по Києву. В Оболонському районі столиці вранці частково зникло світло.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

За даними видання, електроенергія зникла після російського ракетного удару. 

"Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія здійснила ракетний удар по Києву.В Оборонському районі загинула одна людина.

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