В одному з районів Києва частково зникло світло

Наразі деталей про відключення немає.

Вночі 12 лютого армія РФ вдарила балістикою по Києву. В Оболонському районі столиці вранці частково зникло світло.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

За даними видання, електроенергія зникла після російського ракетного удару.

"Подекуди в Оболонському районі зникло світло після обстрілу, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія здійснила ракетний удар по Києву.В Оборонському районі загинула одна людина.

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