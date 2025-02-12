Ракетний удар по Києву: є загиблий, травмовано дитину

Вночі 12 лютого російська армія атакувала балістикою Київ. Внаслідок ракетного удару по Оболонському районі загинула одна людина. Крім того, є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Внаслідок удару загинула одна людина. Четверо постраждалих, серед них дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, вночі Київ сколихнули потужні вибухи. Стало відомо, що Росія здійснила ракетний удар по столиці. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

Внаслідок атаки у Києві сталися руйнування в різних районах міста: в Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Солом'янському.

Читайте також: